الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جدول أكلات شهر رمضان.. طريقة عمل البطاطس البورية بالكريمة

طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس البورية بالكريمة

تعتبر أكلات شهر رمضان 2024 من أكثر الأمور التى يتسأل عنها عدد كبير من السيدات عبر محرك البحث جوجل، فأغلب الأمهات يتسألوا عن التفاصيل الخاصة بأغلب الأكلات التى يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان، خاصة أن أغلب الأمهات لا يعلموا ما أبرز الاكلات التى يمكن تعنفيذها خلال شهر رمضان.

فطار شهر رمضان 2024

المكوّنات  

 كيلولحم جملي.

2 حبة بصل

2 ربطة شبط وبقدونس

توابل ملح وفلفل وملح

عصير طماطم او صلصة باشميل حسب الرغبة

3 فصوص ثوم

زيت للتصبيع وللقلي.

طريقة تحضير فطار شهر رمضان 2024

طريقة تحضير كفتة الأرز المميزة:

تخلط المكونات وتضرب اللحمة مع المكونات في المفرمة جيدا

نصبع الخليط بعد كدا او نكورها علي شكل كور

نقدح الزيت في صنية علي النار ونحم الكفتة

علي النار نغلي الكفتة في ماء مغلي حتي نزيل الزيت اللذي امتصته الكفتة حتي تنضج

علي النار نحمر الثوم وبصلة صغيرة ونضع عصير الطماطم حتي يتسبك

نضيف الكفتة حتي تتجانس مع الصلصة.

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مدة تحضير الوصفة:

90 دقيقة كاملة.

كما يمكنك عمل وصفة البطاطس البورية: 

بديل كريمة الطبخ:

كوب لبن

م ك دقيق

2 او 3 ملعقة كبيرة قشطة بلدي

رشة ملح

البطاطس البيوريه:

½ كيلو بطاطس مقطعة صغير

ماء للسلق

ملعقة صغيرة  ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

¼ كوب من بديل كريمة الطبخ

بقدونس مفروم

اولا بديل كريمة الطبخ:

في وعائ على النار ضعي اللبن والدقيق وقلبيهم جيدا على البارد وارفعهم على النار مع التقليب حتى يزداد الخليط.

ضيفي القشطة ورشة الملح.

ثانيا البطاطس:

في حلة ضعي البطاطس واغمريها بالماء وضيفي معاه التوابل.

 ضعي البطاطس فيب وعاء بعد السلق مع هرسها جيدا ثم ضيفي اليها الكريمة ويمكنك وضع اللحم المعصج.

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