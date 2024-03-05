الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ختم القران في شهر رمضان 2024.. إليك أبسط الجداول لأعظم أجر

تلاوة القرآن في شهر
تلاوة القرآن في شهر رمضان 2024

ختم القران في شهر رمضان 2024، مع قدوم شهر رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يجعل الكثيرون من هذا الشهر الكريم علامة فارقة للانتهاء من تلاوة القرآن كاملًا وختم القران في شهر رمضان 2024، وإليك بعض الخطوات العملية التي تساعدك على الوصول إلى خط النهاية في التلاوة في شهر رمضان 2024.

ختم القران في شهر رمضان 2024

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار لـ ختم القران في شهر رمضان 2024، إما بشكل فردي أو جماعي كمجموعة.

لتلاوة وإكمال 30 جزءًا من القرآن منفردًا، اقرأ جزءًا واحدًا يوميًا لمدة 30 يومًا، بما أن الجزء الأول يحتوي على 20 صفحة، فيجب كما يلي:

  • قراءة 4 صفحات يوميا بعد كل صلاة الفرض
  • إقرأ 4 صفحات في اليوم، 2 قبل كل صلاة و2 بعدها.
  • اقرأ 5 صفحات في الصباح، و5 صفحات ظهرًا، و5 صفحات بعد الظهر، و5 صفحات ليلًا.
  • إقرأ 10 صفحات في الصباح و10 صفحات في المساء.

دعاء أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي

ختم القران بشكل جماعي

لتلاوة وإكمال 30 جزءًا من القرآن الكريم  بشكل جماعي  كمجموعة، مع العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء، قم بتعيين عدد من الأجزاء لكل عضو ليقرأها طوال الثلاثين يومًا.

  • إذا كان هناك 5 أعضاء، يأخذ كل عضو 6 أجزاء لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا
  • إذا كان هناك 10 أعضاء، يأخذ كل عضو 3 أجزاء لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا
  • إذا كان هناك 15 عضوًا، يأخذ كل عضو جزءين لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا
  • إذا كان هناك 30 عضوًا، يأخذ كل عضو جزءًا واحدًا لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا.

فضل تلاوة القرآن في رمضان

ومن الفضائل التي ينتظرها قراء وقراء القرآن تعدد الأجر لكل حرف يتلى منه. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا  مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا  أَقُولُ الم  حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ". 

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا لـ معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر رمضان 2024 فلكيًا يولد يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 6 أيام، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا.

ختم القران في شهر رمضان 2024 ختم القران في شهر رمضان القرآن في شهر رمضان ختم القرآن شهر رمضان 2024

مواد متعلقة

دعاء أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا