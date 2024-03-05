ختم القران في شهر رمضان 2024.. إليك أبسط الجداول لأعظم أجر

ختم القران في شهر رمضان 2024، مع قدوم شهر رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يجعل الكثيرون من هذا الشهر الكريم علامة فارقة للانتهاء من تلاوة القرآن كاملًا وختم القران في شهر رمضان 2024، وإليك بعض الخطوات العملية التي تساعدك على الوصول إلى خط النهاية في التلاوة في شهر رمضان 2024.

ختم القران في شهر رمضان 2024

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار لـ ختم القران في شهر رمضان 2024، إما بشكل فردي أو جماعي كمجموعة.

لتلاوة وإكمال 30 جزءًا من القرآن منفردًا، اقرأ جزءًا واحدًا يوميًا لمدة 30 يومًا، بما أن الجزء الأول يحتوي على 20 صفحة، فيجب كما يلي:

قراءة 4 صفحات يوميا بعد كل صلاة الفرض

إقرأ 4 صفحات في اليوم، 2 قبل كل صلاة و2 بعدها.

اقرأ 5 صفحات في الصباح، و5 صفحات ظهرًا، و5 صفحات بعد الظهر، و5 صفحات ليلًا.

إقرأ 10 صفحات في الصباح و10 صفحات في المساء.

ختم القران بشكل جماعي

لتلاوة وإكمال 30 جزءًا من القرآن الكريم بشكل جماعي كمجموعة، مع العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء، قم بتعيين عدد من الأجزاء لكل عضو ليقرأها طوال الثلاثين يومًا.

إذا كان هناك 5 أعضاء، يأخذ كل عضو 6 أجزاء لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا

إذا كان هناك 10 أعضاء، يأخذ كل عضو 3 أجزاء لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا

إذا كان هناك 15 عضوًا، يأخذ كل عضو جزءين لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا

إذا كان هناك 30 عضوًا، يأخذ كل عضو جزءًا واحدًا لإكمال التلاوة خلال 30 يومًا.

فضل تلاوة القرآن في رمضان

ومن الفضائل التي ينتظرها قراء وقراء القرآن تعدد الأجر لكل حرف يتلى منه. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ".

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا لـ معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر رمضان 2024 فلكيًا يولد يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 6 أيام، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا.