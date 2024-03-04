الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

دعاء أول أيام شهر رمضان له العديد من الصيغ التي ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، ويهتم المسلمون بترديد دعاء أول أيام شهر رمضان في الأوقات التي حددها النبي لاستجابة الدعاء وهي وقت الفطار والثلث الأخير من الليل ووقت الفجر، وتعرض الدستور في التقريرالتالي دعاء أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

دعاء دخول رمضان 

ورد في السنة النبوية صيغ كثيرة لـ دعاء دخول رمضان فقال الرسول صل الله عليه وسلم "اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.. اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين".

اللَّهُم أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنَ عَلَى الصَّلاةِ وَالصَّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اللَّهُمَ سَلَّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَهُ لَنا وَتَسَلَّمْهُ مِنَا مُتَقَبَّلًا يَارَبَ العَالَمِينَ..اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، اللهم أرزقنا قلوبا سليمة، ونفوسا مطمئنة نلقاك بها في الدنيا والأخرة.

اللهم لا تحجب إحسانك عنا بتقصيرنا ولا تمنع عنا فضلك بغفلتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك ذاكرين لفضلك، طامعين

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي

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أفضل ما دعا به الرسول في رمضان؟

يهتم المسلمون بالدعاء في شهر رمضان لطلب خيري الدنيا والآخرة، وأفضل ما دعا به الرسول في رمضان.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

 اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره هذا من دعاء النبي ﷺ، يدعو به الإنسان.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا من دعاء النبي ﷺ.

دعاء رمضان قبل الفطور

دعاء أول أيام شهر رمضان.. اللهم اجعلنا ممن تدركهم رحمتك ومغفرتك ثم العتق منالنار يا رب

دعاء أول أيام شهر رمضان.. اللهُم إجمعني بمن اُحب إن كان خيرًا لي.. وإن كُنا شرًا لبعض فأصلحني لهُ وأصلحهُ لي.. وإجعلهُ لي خيرًا في دُنياي وآخرتي وعاقبة امري.

دعاء أول أيام شهر رمضان.. اللهم أجعل لنا من كل ضيق مخرجآ، ومن كل هم فرجآ، ومن كل بلاء عافية.

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