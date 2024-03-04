حددت البحوث الفلكية موعد أول أيام شهر رمضان 2024،ولكن يبدأ شهر رمضان وصيام المسلمين بعد استطلاع هلال شهر رمضان والذي يتم في 29 شعبان الجاري بعد أذان العشاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي.

1 رمضان يوافق كم بالميلادي 2024؟

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون 1 رمضان يوافق كم بالميلادي يوم الإثنين 11 مارس 2024، ولكن سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي بعد استطلاع دار الافتاء لمولد هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان.

إذا ثبت يوم 29 شعبان رؤية هلال شهر رمضان يكون اليوم التالي هو بداية شهر رمضان، وإذا لم يثبت ميلاد شهر رمضان يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان، واليوم الذي يلي 30 شعبان هو أول أيام شهر رمضان 2024.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان

حددت دار الإفتاء موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 - 1445، والذي يحدد ليكون مساء يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024، والذي يحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

امساكية رمضان 2024

يهتم المسلمون بالبحث عن امساكية رمضان 2024 حتى يقيموا الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى تحديد موعد أذان الفجر في رمضان، وموعد اذان المغرب في رمضان، لتناول وجبتي السحور والفطار، حيث يصوم المسلمون بداية من أذان الفجر حتى أذان المغرب.

وتختلف امساكية رمضان 2024 من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في السطور التالية امساكية رمضان 2024 لسكان محافظة القاهرة، وعلى باقي المحافظات اتباع فروق التوقيت.

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