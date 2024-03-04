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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي

شهر رمضان
شهر رمضان

حددت البحوث الفلكية موعد أول أيام شهر رمضان 2024،ولكن يبدأ شهر رمضان وصيام المسلمين بعد استطلاع هلال شهر رمضان والذي يتم في 29 شعبان الجاري بعد أذان العشاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي. 

 

1 رمضان يوافق كم بالميلادي 2024؟

 

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون 1 رمضان يوافق كم بالميلادي يوم الإثنين 11 مارس 2024، ولكن سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2024 بالتاريخ الميلادي بعد استطلاع دار الافتاء لمولد هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان. 

إذا ثبت يوم 29 شعبان رؤية هلال شهر رمضان يكون اليوم التالي هو بداية شهر رمضان، وإذا لم يثبت ميلاد شهر رمضان يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان، واليوم الذي يلي 30 شعبان هو أول أيام شهر رمضان 2024. 

 

إمساكية رمضان 2024 pdf.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد استطلاع رؤية الهلال

 

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 

حددت دار الإفتاء موعد استطلاع هلال شهر رمضان  2024 - 1445، والذي يحدد  ليكون مساء يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024، والذي يحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي  «فيس بوك».

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موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وفقا للامساكية الرمضانية

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القائمة الكاملة لمسلسلات الشركة المتحدة في شهر رمضان 2024

امساكية رمضان 2024

يهتم المسلمون بالبحث عن امساكية رمضان 2024 حتى يقيموا الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى تحديد موعد أذان الفجر في رمضان، وموعد اذان المغرب في رمضان، لتناول وجبتي السحور والفطار، حيث يصوم المسلمون بداية من أذان الفجر حتى أذان المغرب. 

وتختلف امساكية رمضان 2024 من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في السطور التالية امساكية رمضان 2024 لسكان محافظة القاهرة، وعلى باقي المحافظات اتباع فروق التوقيت. 

 اقرأ أيضا 

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وفقا للامساكية الرمضانية

 

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