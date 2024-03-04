القائمة الكاملة لمسلسلات الشركة المتحدة في شهر رمضان 2024

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طفرة كبيرة في دراما رمضان 2024 من المسلسلات الهادفة خلال الموسم الرمضاني الجديد.

مسلسلات الشركة المتحدة في رمضان 2024

وتضم القائمة الكاملة لأعمال الشركة المتحدة في رمضان 2024 ما يلي:

المعلم



مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفي شعبان، وتأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم .



صدفة



مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج من الملسلسات ذات الـ15 حلقة، تأليف ايمن سلامة إخراج سامح عبدالعزيز إنتاج شركة "فانتدج" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج .



حق عرب



مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي للبطولة المطلقة وتأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

لحظة غضب 15 حلقة



مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، تأليف مهاب طارق إخراج عبد العزيز النجار انتاج واتش ات وتنفيذ طارق الجنايني من بطولة صبا مبارك، علي قاسم، محمد شاهين .



الف ليلة وليلة "جودر"



مسلسل جودر بطولة ياسر جلال وتأليف أنور عبدالمغيث إخراج إسلام خيري انتاج ميديا هب بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور، وليد فواز، سامي مغاوري ومايان السيد ووفاء عامر وعبدالعزيز مخيون وأيتن عامر وهنادي مهنا وأحمد بدير .



الحشاشين



مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخي من بطولة كريم عبدالعزيز وتأليف عبدالرحيم كمال إخراج بيتر ميمي انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي .



صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق تأليف باهر دويدار إخراج احمد حسن، إنتاج فينومينا وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي .



بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة وتأليف بيتر ميمي إخراج احمد نادرجلال إنتاج سينرجي وبطولة امير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل .

فراولة 15 حلقة

مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم لترجع إلي تجربة الكوميديا من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي إنتاج اسكاي ليميت احمد الدسوقي ومن بطولة : شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي .



بدون سابق إنذار



مسلسل بدون سابق إنذار بطول أسر ياسين مكون من 15 حلقة، تأليف ألما كفارنة إخراج هاني خليفة وبطولة اسر ياسين وعائشة بن احمد.



بابا جه



مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مكون من 15 حلقة تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي ، إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم ، محمود البزاوي، محمد اوتاكا .

سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا مكون من 15 حلقة، تأليف امين جمال إخراج رؤوف عبدالعزيز وبطولة روجينا ، صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي .



الكبير أوي 8



مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي تأليف مصطفى صقر و محمد عز الدين إخراج احمد الجندي، إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح .



مسار إجباري



مسلسل مسار إجباري بطولة أحد داش وعصام عمار، تأليف باهر دويدار إخراج نادين خان

إنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب .



إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية م بطولة خالد النبوي تأليف رواية احسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة ، إنتاج اروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى .



عتبات البهجة



مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، تأليف رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إخراج مجدي ابو عميرة

إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي .

مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة القديرة مرفن أمين، تاليف رشا عزت الجزار، اخراج عمرو عرفة، انتاج دي اس بطولة اشرف زكي، ماجدة زكي، دياب، حنان سليمان، ميرفت امين.