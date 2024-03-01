الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سر الخلطة.. "المتحدة" تجدد شكل دراما رمضان 2024

دراما المتحدة معرفة
دراما المتحدة معرفة متعة

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحات هائلة في الدراما المصرية على مدار سنوات.

واستعادت المتحدة دور الفن وقوته الناعمة، وبذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع شركائها في النجاح بمجال الدراما هذا العام.

ويشهد موسم رمضان 2024 تنوعًا كبيرًا حيث شملت قائمة الفنانين الجدد وجوهًا شابة تألقت في بطولة أعمال فنية مثل مسلسل "مليحة" بالإضافة إلى مشاركة مواهب فنية عربية متميزة.

كما شملت المسلسلات التي تقدمها الشركة تنوعًا كبيرًا، حيث تنوعت بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والتاريخية والأكشن والدينية، بالإضافة إلى تقديم دراما شعبية تقترب من الحياة اليومية للشارع المصري.

توعية وتنوير

تسعى دراما المتحدة إلى التوعية وتنوير العقول وبناء المجتمع من خلال مسلسلات رمضان التثقيفية والكوميدية الذكية، حيث حققت تجربة ناجحة في مسلسلات الـ15 حلقة، وتهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعرفة والمتعة في رمضان 2024.

تشجيع المواهب الشابة

تشجع المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الشابة، حيث أعطت كثيرين الفرصة لإظهار مواهبهم ونجاحهم على الرغم من صغر أعمارهم، كما حدث في مسلسل "مسار إجباري" حيث يشارك فيه النجمان أحمد داش وعصام عمر.


مسلسلات الأطفال في رمضان 2024

كان للأطفال ركن خاص من "دراما الأنميشن"، حيث يواصل مسلسل "يحيى وكنوز" نجاحه بالموسم الثالث، ويقدم مغامرات جديدة في "سر المسجد"، بالإضافة إلى مسلسل "نورة ونور والكوكب السعيد" الذي يوجه الأطفال نحو أهداف توعوية من خلال الدراما، وتشارك هذه الأعمال في صناعتها نخبة من نجوم الدبلجة والرسوم المتحركة.

"الحشاشين" تجربة جديدة وضخمة

من ناحية أخرى، يعد مسلسل "الحشاشين" تجربة جديدة وضخمة، حيث يتحدث عن الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر.

ويستحوذ هذا المسلسل على اهتمام المشاهدين في شهر رمضان 2024، ويتناول قصة إحدى أخطر الفرق في التاريخ التي كانت تنفذ اغتيالات دموية وتستهدف شخصيات حساسة.

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