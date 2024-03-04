مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات بيت الرفاعي وأبرز شخصياته

يعود النجم أمير كرارة إلي الموسم الرمضاني بمسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024، حيث يشهد العمل صراع شرس بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعى أحمد فؤاد سليم.

موعد مسلسل بيت الرفاعي

يعرض مسلسل بيت الرفاعي في أو يوم رمضان 2024، علي قنوات الشركة المتحدة ومكون من 30 حلقة.

وطرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لـ مسلسل بيت الرفاعي، للفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أنير كرارة ويعرض علي ON وON Drama، كما سيتوفر المسلسل على منصة watch it.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

يتعرض الفنان أمير كرارة خلال مسلسل بيت الرفاعي للصراعات كبير بين عائلة بيت الرفاعي، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" احمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

وتجسد الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور كوافيرة تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك عدد من الفنانين من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، حمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.