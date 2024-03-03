مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار اجتماعي تشويقي حول بيت الرفاعى، وعائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان، ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعى وعائلته، إذ يدخل فى صراعات بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار عائلة الرفاعي.

ويعتبر مسلسل بيت الرفاعي إحدى الأعمال الدرامية الضخمة التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ينتظرها الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، إذ لاقى البرومو ترحيبًا شديدًا من قبل الجمهور، فى مصر والوطن العربي.

مسلسل بيت الرفاعي



عدد الحلقات (30 حلقة)

بطولة: أمير كرارة- أحمد رزق- سيد رجب- إيناس كامل- صفاء الطوخي

تأليف: بيتر ميمي

سيناريو وحوار: هند عبدالله وعمرو أبو زيد

إخراج: أحمد نادر جلال

إنتاج: شركة سينرجي

التصنيف: (تشويقى)

قنوات عرض مسلسل حق عرب

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل بيت الرفاعي، مع انطلاق شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات ON وOn drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

https://fb.watch/qAceG3Wpnu/?mibextid=Nif5oz