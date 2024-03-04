الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الدير بسوهاج

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

استقبل مستشفى جهينة المركزى، 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الدير، تم رفع آثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى جهينة المركزى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

 سبب الحادث

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة أنه أثناء سير سيارة ملاكى على طريق الدير اختلت عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن الحادث انقلاب السيارة على جانب الطريق وإصابة م. أ. ع 30 سنة باشتباه كسر باليد اليمنى، وإصابة أ. م. غ. 29 سنة بنزيف رحمى، وإصابة ب. م. م 32 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة م. م. غ 33 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم النقل إلى مستشفى جهينة المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات لمكان الحادث وتم رفع آثاره من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حادث التحريات حادث انقلاب سيارة سوهاج طريق الدير بسوهاج إصابة 4 أشخاص

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