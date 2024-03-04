الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وفقا للامساكية الرمضانية

أذان المغرب
أذان المغرب

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين مع إعلان دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 1445 - 2024 وتحديد غرة الشهر الفضيل والذي ينتظره الملايين من المسلمين للاجتهاد في العبادة طمعا في رضا الله سبحانه وتعالي.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024
 

يأتي موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وفقا للامساكية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية كما يلي:-

يوم الاثنين 1 رمضان 1445  - 11 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 5:59 مساء.

يوم الثلاثاء 2 رمضان 1445  - 12 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:00 مساء.

يوم الأربعاء 3 رمضان 1445  - 13 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:00 مساء.

يوم الخميس 4 رمضان 1445  - 14 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 مساء.

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مواعيد أذان المغرب في رمضان 2024

يوم الجمعة 5 رمضان 1445  - 15 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 مساء.

يوم السبت 6 رمضان 1445  - 16 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:02 مساء.

يوم الأحد 7 رمضان 1445  - 17 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:03 مساء.

يوم الاثنين 8 رمضان 1445  - 18 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:03 مساء.

يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445  - 19 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:04 مساء.

يوم الأربعاء 10 رمضان 1445 - 20 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:05 مساء.

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يوم الخميس 11 رمضان 1445 - 21 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:06 مساء.

يوم الجمعة 12 رمضان 1445 - 22 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:07 مساء.

يوم السبت 13 رمضان 1445 - 23 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:08 مساء.

يوم الأحد 14 رمضان 1445  - 24 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:09 مساء.

يوم الاثنين 15 رمضان 1445  - 25 مارس 2024 يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:10 مساء.

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