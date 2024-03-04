بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بالعامرية فى الإسكندرية

افتتح السيد موسى رئيس حى العامرية أول، نائبًا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض أهلًا رمضان المقام بالعامرية بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والعديد من تجار الجملة والماركت، بحضور حسن داود مدير إدارة تموين العامرية، وإبراهيم مرسال رئيس الرقابة.

ويضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم، ويتم خلاله عرض السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والسكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبلح والتمور.

وتم تفقد السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وكذلك الأسعار المخفضة التى يقدمها العارضون من خلال هذا المعرض، والتى تصل فى بعض السلع إلى 30٪.



افتتاح عرض أهلًا رمضان بمقر جمعية بترول أبوقير

وكان المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي، قد افتتحا، أمس، معرض أهلًا رمضان بمقر جمعية بترول أبوقير، بحضور قيادات الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي، وناصر رفاعى مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بالمديرية.

وتفقد وكيل الوزارة ورئيس الاتحاد والحضور أجنحة المعرض، الذي يضم السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الكريم، حيث تم استعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المعلنة، والتى تنافس مثيلتها فى الأسواق الخارجية وبتخفيضات ملموسة.

جاء ذلك فى إطار التعاون المستمر بين المديرية والجمعيات التعاونية الخاضعة لإدارة التعاون الاستهلاكي والاتحاد التعاونى الاستهلاكي، حيث يقام المعرض بمقر جمعية بترول أبوقير بمنطقة بسيدى جابر خلف المحطة، وذلك لكل المواطنين.

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية