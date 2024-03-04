"شباب ورياضة الإسكندرية": 260 نشاطًا بـ12 مركزًا في العامرية خلال فبراير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن الإحصائية الكاملة للأنشطة لشهر فبراير 2024 بمراكز شباب العامرية والتي تضم 12 مركزًا بقرى العامرية، حيث وثقت مراكز شباب العامرية 260 نشاط، بمتوسط 9 نشاط في اليوم الواحد طوال الشهر، كما قام فرع العامرية بتنفيذ مبادرتي يوم ترفيهي بالأنفوشي، وأهلًا رمضان "تعليق زينة رمضان".

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن 12 مركزًا شارك في توثيق الأنشطة على الجروب فرع العامرية ومراكز الشباب، والإدارات المختلفة التابعة للمديرية، وذلك من خلال الصور التوثيقية المصاحبة للأنشطة.

وأوضحت المديرية، أن أكثر المركز مشاركة هو مركز الناصرية ثم مركز العامرية، ثم مركز أحمد عرابي، حيث نفذ مركز شباب الناصرية 125 نشاطًا، مركز شباب العامرية 66 نشاطًا، مركز شباب عرابي 27 نشاطًا، مركز شباب عبد القادر 15 نشاطًا، مركز شباب اليمن 8 أنشطة، مركز شباب إسحاق 5 أنشطة، مركز شباب الجزائر 3 أنشطة، مركز شباب مصطفى كامل 3 أنشطة، مركز شباب حارس 2 نشاط، مركز شباب طيبة 2 نشاط، مركز شباب أبو سمبل1 نشاط، مركز شباب بغداد1 نشاط.

وكانت قد أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، عدد المشاركين في مبادرة الأسرة المصرية خلال اسبوعين، حيث شارك في المبادرة الأسبوع الأول 15 ألف مشارك، وقد شارك هذا الاسبوع 17 ألف مشارك ليصبح اجمالي المشاركين 32 ألف مشارك على مدار اسبوعين هم عمر المبادرة.

وأوضحت "الشريف" أن المبادرة أطلقت بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية، بهدف خلق مناخ أسري داخل المراكز، حيث يستمع جميع افراد الأسرة المصرية الأم والأب والأبناء وحتي الجد والجدة بألعاب رياضيه تناسب كافه الاعمار وقضاء وقت ممتع في نشاط رياضي محبب ومفيد.

وأكدت أن هذه المبادرة تخدم قطاع عريض من المجتمع السكندري، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بتفعيل المبادرات التي ترسخ رؤيه مصر 2030.