الأحد 03 مارس 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية: مصر تحولت إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إن الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودًا مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والموانئ من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 التي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

وأضاف: "منذ تولي مهام منصبي كمحافظ الإسكندرية وأنا أحرص دائمًا على المشاركة في هذا المؤتمر المتميز (مارلوج) الذي يُعد ملتقى علمي وعالمي إذ أنه يسلط الضوء على قطاع النقل البحري إحدى أهم القطاعات التي لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاد الدول".

وأشار إلى أن المؤتمر على مدار أكثر من 10 سنوات أصدر عددًا من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية، بما ساهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

وقال المحافظ، إن المؤتمر الدولي "مارلوج 13 "يمثل دورًا أساسيًا في صناعة النقل البحري وتحقيق التطوير الشامل للموانئ العربية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، فضلًا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري، وإتاحة الفرصة إلى تضافر جهود صانعي القرار ومجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية، على تبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات.

وأعرب عن تطلعه للخروج بتوصيات تسهم في رفع معدلات صناعة النقل البحري في مصر والدول الأجنبية بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، حيث تمتلك الإسكندرية عددًا من الموانئ التي يتم من خلالها تصدير نحو 65% من صادرات مصر.

محافظ الإسكندرية أهداف التنمية المستدامة تعزيز الابتكار التطوير الشامل للموانئ الخدمات اللوجستية

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