رئيس الأكاديمية العربية: نساهم بدور فعال في صناعة النقل البحري

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية تحرص على المساهمة بدور أساسي في صناعة النقل البحري وبما يحقق التطوير الشامل للموانئ العربية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي في هذا المجال ونظرًا لدورها الهام والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية.



"عبد الغفار" أضاف خلال افتتاح مؤتمر "مارلوج 13" في الإسكندرية، أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج" أصبح المنصة المحلية والإقليمية والدولية المثالية لتفعيل هذا التواصل ومناقشة أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية والهامة. وأكد أن المؤتمر اكتسب سمعة عالمية على مدار السنوات، وأصبح أحد أهم المناسبات الدولية التي تحرص الكيانات المتخصصة على المشاركة في تنظيمه.

وأوضح أن مؤتمر مارلوج في نسخته الثالثة عشر هذا العام يسلط الضوء على البنية التحتية، التي تعد أهم الركائز لتطور الدول، وتحويل الموانئ إلى موانئ ذكية، مما يؤكد ضرورة استعداد موانئنا لمواكبة هذا التطور الذي يشهده العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2023 والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث يُعد الاعتماد على البنية التحتية المرنة والتقنيات الحديثة وتعزيز الإبتكار محركًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام لصناعة الموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية. وأكد أن ذلك يتطلب تضافر جهود صانعي القرار والباحثين الأكاديميين والأطراف المعنية ومجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية بأكملها، بالإضافة إلى التواصل الفعال بينهم مع تبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات.

وانطلق مؤتمر مارلوج 13 اليوم تحت عنوان "نحو بنية تحتية ذكية خضراء وزرقاء"، وتم عرض فيلمًا تسجيليًا عن المؤتمر.

مؤتمر مارلوج 13 بالإسكندرية

مؤتمر مارلوج 13 بالإسكندرية