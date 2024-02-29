دورة تدريبية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد

نظَّمت محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية اليوم الخميس؛ لتدريب بعض طلاب كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع الأكاديمية ببورسعيد، وذلك بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة؛ بهدف الارتقاء بمستوى التدريب الطلابي ليتواكب مع مستجدات التكنولوجيا والتطوير ولضمان تحقيق التدريب لأهدافه، ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون المثمر والمشترك بين محافظة الإسماعيلية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يأتي ذلك إيمانًا بأهمية التدريب العملي الميداني للطلاب وما يحققه من صقل لمهاراتهم وتأهيلهم للعمل مباشرة، وزيادة قدرتهم على التواصل والعمل الجماعي.

أهداف برنامج تدريب الأكاديمية

وتهدف برامج الأكاديمية وبالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، إلى ربط المواد التي يدرسها الطالب بالتطبيقات العملية، وتأهيل الطلاب بما يتناسب مع تحديات سوق العمل، كما تصبو الأكاديمية إلى التميز في خدماتها التعليمية، والتي نتج عنها حصول الأكاديمية على مختلف الاعتمادات المحلية والدولية المرموقة، وحصولها على المركز الأول في جودة التعليم وفقا لمؤشر TIMES البريطاني وأيضًا الحصول على تقييم ٥ نجوم وفقًا لمؤشر QS الجودة التعليم والحياة الطلابية.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، بتوفير الدورات التدريبية المناسبة التي من شأنها خدمة الطلاب وصقل مهاراتهم مما يعود بالنفع على وطنهم ومستقبلهم.