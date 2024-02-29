الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يعرضون مهاراتهم بالتقديم والمعلومات العامة بمسابقة الطالب المثالي

طلاب جامعة الإسماعيلية
طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الهدف من مسابقة الطالب المثالي هو عرض مهارات الطلاب في التواصل والعرض، والتميز المعرفي من خلال ثراء معلوماتهم العامة.

تفاصيل مسابقة الطالب المثالي 

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نتائج مسابقة الطالب المثالي للجامعة الأهلية يتم الإعلان عنها خلال أيام، إذ يجرى اختيار المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الطالب المثالي والطالبة المثالية.

وقدم الشكر لطلاب الاتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر، على تعاونهم الجاد في إظهار أنشطة الأهلية بالصورة التي تليق باسمها وطلابها.

 وتعقد مسابقة الطالب المثالي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، و ضمت لجنة التحكيم الدكتورة غادة حداد والدكتورة مروه محمد حماد بكلية الصيدلة.

المسابقة تنافس بها 20 طالبا وطالبة

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد أن المسابقة تنافس بها 20 طالبا وطالبة، يمثلون جميع كليات الجامعة الأهلية، لافتة إلى أن أداء الطلاب كان متميزًا للغاية، مشيرة إلى أن معايير الاختيار الموضوعة هي الفيصل في تحديد الفائزين.

بينما أوضح الدكتور محمد عبد الهادي أن التقييم تم على مرحلتين الأولى اختبار المعلومات العامة، والتانية المقابلة الشخصية وعرض presentation، وأُقيمت المسابقة بمبنى G  الدور الثاني بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

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