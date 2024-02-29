أسامة ربيع: استراتيجية شاملة لتطوير ترسانات هيئة قناة السويس

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مجموعة من مواقع العمل ومنشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس، برفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

تأتي الجولة التفقدية في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بكل من شركة ترسانة السويس البحرية وترسانة بورتوفيق البحرية.

بدأت الجولة، بزيارة رئيس الهيئة لشركة ترسانة السويس البحرية، حيث تفقد قطاع ورش الشركة المختلفة، ووجه بالإسراع في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للشركة التي بدأت برفع كفاءة وتطوير ورشة النجارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل واستحداث ورشة دهانات الأثاثات، والعمل بالتوازي على تطوير ورش المواسير والحدادة، وغيرها.

كما تابع رئيس الهيئة أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على الحوض الجاف بالشركة، حيث تستمر أعمال الصيانة للوحدة "St. HELENA" طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف الدولية.

وشملت الجولة التفقدية تفقد الحوض العائم حمولة ٥٥ ألف طن، الذي يستقبل في الوقت الحالي كل من سفينة تزويد الوقود "المجد السعودي" وسفينة الركاب "AYLAH" التابعة لشركة الجسر العربي لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لتجديد شهادات صلاحية الإبحار.

خطة إعادة تأهيل المعدات

واطلع رئيس الهيئة على مستجدات خطة إعادة تأهيل المعدات الحيويه، وعلى رأسها المعدات الثقيلة والقائمة علي خدمة الوحدات البحرية بأحواض الشركة؛ باعتبارها أحد أهم مقومات العمليه الإنتاجية، حيث تم تأهيل عدد ٢ رافعة أفراد و٣ أوناش شوكة ضمن خطة التطوير عبر إجراء أعمال صيانة شاملة لرفع درجة جاهزيتهم وتقليل النفقات الناجمة عن الأعطال والخروج من الخدمة أو في حالة الشراء من جديد.

خلال الزيارة التفقدية، حرص رئيس الهيئة على الاستماع لعمال الترسانة وحثهم على الالتزام بمعايير الجودة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والارتقاء بالمستوى الفني للأعمال المطلوبة وتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد، بما مكن معه زيادة موارد الشركة ورفع تصنيفها.

عقب ذلك توجه الفريق ربيع إلى ترسانة بورتوفيق البحرية، حيث كان في استقباله المهندس عبدالخالق عوض الله مدير إدارة الترسانات، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

واطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء الوحدات البحرية، حيث تابع الفريق ربيع أعمال بناء لنشين من طراز ووتركرافت بمصنع الفيبر جلاس، يبلغ طول اللنش 13.70 متر، وعرضه 3.70 متر، بغاطس 1.18 متر، وسرعته 20 عقدة.

كما تعرف على مستجدات أعمال بناء 5 لنشات إسعاف بترسانة بورتوفيق البحرية ضمن بنود التعاقد مع هيئة الإسعاف المصرية، وذلك بعد وصول القالب الخاص باللنش، ما يمكن معه توريد اللنشات خلال فترة التعاقد المتفق عليها.

واطلع رئيس الهيئة على جهود الترسانة في دعم خطة تطوير ورفع كفاءة الوحدات البحرية والبدء برفع كفاءة 5 لنشات بحرية تابعة لشركة الرباط والأنوار من خلال القيام بأعمال تجديدات في أبدان اللنشات وتغيير مجموعات الدفع بأخرى جديدة، كما تابع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم للوحدة pms 4 والكراكة العاشر من رمضان وثلاث معديات.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تحقيق الاستفادة المثلى من أصولها وتنمية مواردها ضمن استراتيجيتها الطموحة لتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى ما تتمتع به ترسانات وشركات الهيئة من فرص واعدة للاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من مقومات بشرية وفنية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجية شاملة لتطوير ترساناتها من خلال جهود إعادة الهيكلة الإدارية والفنية، فضلاً عن اعتماد خطط تسويقية جديدة تعتمد على تلبية المتطلبات السوقية عبر عدة آليات بإدخال أنشطة جديدة للعمل وتطوير قدراتها وإمكاناتها، فضلا عن بحث عقد شراكات مع كبرى الشركات والترسانات العالمية.