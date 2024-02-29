الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الموجة 22.. إزالة 10 تعديات في القنطرة غرب

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

حملة إزالات مكبرة في القنطرة غرب

وشهد اليوم الخميس، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة، عبارة عن إزالة ١٠ حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة ٧ قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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