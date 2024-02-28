فهمى بشارة: مهرجان الإسماعيلية للأفلام يسعى لترسيخ حب الوطن ونبذ العنف

قال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إننا نرحب بمهرجان الإسماعيلية والاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة فريدة من نوعها كونها تحتوي على العديد من الفعاليات والأفلام المختلفة عن الدورات السابقة.

وأوضح بشارة، أن المهرجان يحتوي على الرسائل السامية والفن الراقي، مشيرًا إلى أن الفن والثقافة من المقومات الهامة للعديد من الدول، مشيرًا إلى أن الفن والثقافة هي مقومات هامة تسعى لترسيخ حب الوطن ونبذ العنف، ويرتبط الفن بثقافة وحضارة المجتمع، فالمهرجانات تجسد الحاضر وتعزز القيم النبيلة وتسمو بالأخلاق وترتقي بالذوق العام، وتنمي الوعي الثقافي للأفراد والمجتمعات، فالفن يسعى دائمًا للوصول بالمجتمع إلى مرحلة الكمال، وترسيخ قيم حب الوطن، وتساعد على نبذ العنف والأفكار المتطرفة، ويرتبط الفن ارتباطًا وثيقًا بثقافة وحضارة وقيم المجتمع.

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة الـ25 الناقد عصام زكريا.

الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

وكان قد أعلن الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، عن تفاصيل الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، حيث يشارك في الدورة 121 فيلمًا من 62 دولة.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا في مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا، أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

تكريمات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

وأعلن زكريا، عن أسماء المكرمين خلال الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية قائلًا: هناك تكريم دولي وعربي ومصري، حيث يكرم المهرجان كلًا من المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأشار زكريا، إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية نادي الإسماعيلي.

عراقة المهرجان

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.