الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق "نسخة استثنائية" من مهرجان الإسماعيلية للأفلام اليوم

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، الدورة ٢٥ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي ستقام في الفترة وحتى ٥ مارس، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

تأتي أهمية هذه الدورة ووصفها بالاستثنائية لأنها توافق الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ومرور ٢٥ عامًا على إقامته.

عروض استثنائية 

وأكد الناقد الكبير عصام زكريا، رئيس المهرجان أن برنامج العروض لهذه الدورة الاستثنائية ضخم مليء بالأفلام المختارة بعناية شديدة، كما يضم العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة ووعد بدورة تليق باسم المهرجان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

وأعلن عن تفاصيل الدورة الـ٢٥ من المهرجان في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم الأسبوع الماضي، حيث يشارك بها ١٢١ فيلمًا من ٦٢ دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ١٢ فيلمًا، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ٢٠ فيلمًا وفي الروائي القصير ٢٠ فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك ١٨ فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها ١٧ فيلمًا.

وخلال الدورة الـ ٢٥، سيتم تكريم عدد من الفنانين، حيث يكرم المهرجان كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي، كما سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض ٣ أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

الجدير ذكره، أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويترأس الدورة الـ ٢٥ الناقد عصام زكريا.

ويُعدُّ مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام ١٩٩١.

مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والقصير مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية و الروائية القصيرة و المتحركة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

الرئيس السيسى يشهد احتفالية "قادرون باختلاف 5" (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله