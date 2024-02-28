انطلاق "نسخة استثنائية" من مهرجان الإسماعيلية للأفلام اليوم

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، الدورة ٢٥ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي ستقام في الفترة وحتى ٥ مارس، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

تأتي أهمية هذه الدورة ووصفها بالاستثنائية لأنها توافق الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ومرور ٢٥ عامًا على إقامته.

عروض استثنائية

وأكد الناقد الكبير عصام زكريا، رئيس المهرجان أن برنامج العروض لهذه الدورة الاستثنائية ضخم مليء بالأفلام المختارة بعناية شديدة، كما يضم العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة ووعد بدورة تليق باسم المهرجان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

وأعلن عن تفاصيل الدورة الـ٢٥ من المهرجان في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم الأسبوع الماضي، حيث يشارك بها ١٢١ فيلمًا من ٦٢ دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ١٢ فيلمًا، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ٢٠ فيلمًا وفي الروائي القصير ٢٠ فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك ١٨ فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها ١٧ فيلمًا.

وخلال الدورة الـ ٢٥، سيتم تكريم عدد من الفنانين، حيث يكرم المهرجان كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي، كما سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض ٣ أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

الجدير ذكره، أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويترأس الدورة الـ ٢٥ الناقد عصام زكريا.

ويُعدُّ مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام ١٩٩١.