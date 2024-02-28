بدء فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام (صور)

بدأت قبل قليل، فعاليات ريد كاربت مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتى تستقبل ضيوفه فى دورته الـخامسة والعشرون.

ويشهد قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم الأربعاء الموافق، حفل افتتاح الدورة الـ25من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة الـ25 الناقد عصام زكريا.

الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للأفلا التسجيلي والقصير

وكان قد أعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، عن تفاصيل الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، حيث يشارك في الدورة 121 فيلما من 62 دولة.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما في مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

تكريمات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

وأعلن زكريا، عن أسماء المكرمين خلال الدورة ال25 لمهرجان الإسماعيلية قائلا: هناك تكريم دولي وعربي ومصري حيث يكرم المهرجان كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأشار زكريا، إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

عراقة المهرجان

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.