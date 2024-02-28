رئيس جامعة قناة السويس: الهيكل الإداري أحد أهم أضلاع العملية التعليمية

أثنى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على العاملين بالجامعة المحالين للمعاش، مُعربًا عن تقديره التام لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل، ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير منظومة العمل الإداري بالجامعة.

ووجه الدكتور ناصر مندور بضرورة الاستفادة من خبرات العاملين المتميزين المحالين على المعاش، خاصة أصحاب الخبرات الإدارية الكبيرة، لافتًا إلى أن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، والذي يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك تعليقًا من رئيس الجامعة على حفل تكريم الأستاذ محمد عبدالمنعم كبير مشرفين بالإدارة العامة للشئون الهندسية.

أبرز الحضور

جاء الحفل بحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل كلية الهندسة، والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، ومهندسي الإدارة العامة للشئون الهندسية، والإداريين بها ولفيف من مديري عموم الإدارات.

العاملين المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سهير أبو عيشه أن العاملين المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس، وعلموا الأجيال التي تليهم، ليستكملوا مسيرة البناء، كما طالبت العاملين بالتواصل المستمر مع زملائهم، واستكمال مسيرة حياتهم في العطاء وبذل الجهد، ونقل خبراتهم إلى العاملين الحاليين.

وفي نهاية الحفل، كرمت الدكتورة سهير أبو عيشه، محمد عبدالمنعم، لأدائه المتميز خلال فترة عمله بالجامعة، ومنحته شهادات التقدير، عرفانًا لعطائه خلال سنوات العمل.

كما قدمت المهندسة هبة إمام شهادة تقدير لمحمد عبدالمنعم عن جميع العاملين بالإدارة، متمنية له دوام الصحة والتوفيق.