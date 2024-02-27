الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بالقصاصين

جانب من ازالة التعديات
جانب من ازالة التعديات

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها في رابع أيام المرحلة الثانية من الموجة 22 من حملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 15 مارس.

وشهد بشارة اليوم الثلاثاء، رابع أيام انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 22، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة.

منها إزالة حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة ٢٠٠م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

كما تمت إزالة ٨ حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة ٣٥٥م٢، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

هذا إلى جانب إزالة ٤ حالات تعدِّ بولاية الري بمساحة ١١٠م٢ عبارة عن أكشاك وتند حديدية.

وإزالة عدد ٧ حالات تعدِّ بولاية السكة الحديد بمساحة ١١٤٠م٢، عبارة عن أكشاك وتند حديدية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

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