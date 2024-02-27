الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بروفة نهائية لافتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة

لجنة المتطوعين بمهرجان
لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية

أنهت لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية في دورتها الـ 25 اليوم الثلاثاء، استعداداتها النهائية للمهرجان المقرر انطلاقه غد الأربعاء بقصر الثقافة بحي الشيخ زايد.

ووزعت لجنة المتطوعين برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم وأماني صيام، الأدوار علي فرق المتطوعين من الجنسيين وتم توزيعهم علي فرق التنظيم والاستقبال وفريق اللجنة الإعلامية.

وعقدت اللجنة بروفة نهائية لحفل الافتتاح لاستقبال ضيوف المهرجان، خلال الحفل  فيما تم مناقشة التجهيزات النهائية في أماكن العروض المختلفة وورش العمل المقرر إقامتها علي هامش المهرجان.

وووجه مسئولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفاعليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر إنعقاده فى الفترة 28 فبراير الجارى وحتي 5 مارس بحضور عدد من مخرجي الافلام من مختلف أنحاء العالم.

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