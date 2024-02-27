"ثقافة الإسماعيلية" تنظم أنشطة متنوعة بمختلف أنحاء المحافظة

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية أنشطة ثقافية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

تفاصيل الأنشطة

نظمت مكتبة حي السلام الثقافية بعنوان معرض رسومات ناتج ورشه الرسم عن عيد الفلاح فى وجود مدير المكتبة مسئول مكتبه الطفل فاطمه سعيد.

كما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه فقرة بعنوان علماء غيروا العالم ( أحمد زويل والنانو) بمناسبة ذكرى ميلاده تناولت بعض النقاط اهمها ميلاد العالم الدكتور أحمد زويل ونشأته وتعليمه، المناصب العلمية التى شغلها، الجوائز التى حصل عليها، الحديث عن النانو ومستقبل العلم ودورها فى تقدم وتطوير العالم فى كثير من المجالات، تهدف الفقرة إلى رفع مستوى التثقيف العلمى لرواد المكتبة تنفيذ جميل يوسف على أمين مكتبة الطفل.

بينما نظمت مكتبة على الراعى بالرياح عمل مجلة حائط بعنوان حافظ ابراهيم وأهم اعماله تم اعداد المجلة بمشاركة عدد من رواد المكتبة تحت إشراف أمينة المكتبة

في السياق بيت ثقافة التل الكبير عمل ورشة حكى بعنوان حكايات من الزمن الجميل حيث تحدثت مديرة البيت بالتحدث مع الرواد حيث تكلمت عن كيف كانت جدتهم تحكى لهم قصص وحكايات موثره ولها مدلول فى الحياه وتحدثت عن فضل بر الوالدين فى الدنيا وان نحسن الى اجدادنا وان الجار اقرب الينا من الاهل وتحدثت عن لمة الاهل والجيران فى رمضان والاعياد والعادات والتقاليد القديمه التى تعطى لمصر والمصرين المذاق الخاص الغير موجود فى اى بلد اخرى

في بيت ثقافة الشيخ زايد اقيم حوار مع الطلاب عن التنمر بحضور مدرسه الشيخ زايد ، تحدثت الدكتورة امل سعد ماجستير الصحه النفسيه معني التنمر، ماهي صفات المتنمر، ما هي صفات الضحيه، انواع التنمر، اسباب التنمر، ممارسات المتنمر علي الضحيه، تأثير التنمر علي الضحيه، كيفيه علاج سلوك التنمر من المتنمر، كيفيه وقايه الضحيه من التنمر، النصائح التي يجب اتباعها للوقايه من التنمر.

في حضور أطفال مدرسة القنطرة شرق التجريبية، نظم بيت ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان حسن المعاملة قامت مدير البيت بإجراء مناقشة حول مفهوم حسن المعاملة وأهميته في تنمية الروابط بين أفراد المجتمع وارتباط حسن المعاملة بالمفهوم الديني والأخلاقي والاجتماعي ثم قامت بمشاركة الأطفال حكاياتهم وموقفهم الشخصية عن حسن المعاملة..بالاضافة لتقديم الهدايا للأطفال والتقاط الصور