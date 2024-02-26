"علوم القناة" تُطلق مؤتمر للدراسات العليا "البحث العلمي من الابتكار للريادة"

أعلنت كلية العلوم جامعة قناة السويس عن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت عنوان " البحث العلمي من الابتكار للريادة وآفاق التطوير"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل القادم والذي يقام بمدرج ١ بكلية العلوم.

تفاصيل المؤتمر

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف

الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وإشراف تنفيذي الدكتورة شيرين محمد البنا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



يذكر أن المؤتمر يحاضر به مجموعة من العلماء والمتخصصين.