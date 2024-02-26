جامعة قناة السويس تستضيف الدكتور فاروق الباز.. غدا

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن استضافت الجامعة الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، ومدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في ندوة أون لاين يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك بتنسيق المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس.

تفاصيل الندوة

وتأتي الندوة التي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبدالجواد إمام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الحوار والمناقشة بين العالم الجليل وطلاب وباحثي جامعة قناة السويس خلال الندوة، ويقوم خلالها الدكتور فاروق الباز بالرد على أسئلتهم، وتقديم المعلومات العلمية القيمة، والنصائح والخطوات التي قد تساعد الشباب على التميز والتخطيط لمستقبلهم ومسارهم المهني.



يأتي اللقاء في إطار حرص جامعة قناة السويس على استضافة العلماء والخبراء، لتبادل الخبرات ولنقل المعرفة للطلاب في مختلف المجالات، مما يساعدهم في التعرف علي التجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة للاقتداء بهم، وتغيير طرق تفكير الطلاب بالنقاش المفتوح والمباشر مع شخصيات ذات تجارب مؤثرة وملهمة للشباب.

هذا ويُعد العالم فاروق الباز أحد العلماء المصريين المتميزين على مستوى العالم، وله إسهامات كبيرة في التخطيط لاستكشاف القمر، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية.

أبرز المناصب العلمية

يشغل الدكتور فاروق الباز منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

كان قبل ذلك نائبا للرئيس للعلم والتكنولوجيا في مؤسسة آيتك لأجهزة التصوير بمدينة لكسنجتون، بولاية ماساتشوستس.

منذ عام 1973 إلى أن التحق بمؤسسة آيتك عام 1982، قام الدكتور الباز بتأسيس وإدارة مركز دراسات الأرض والكواكب في المتحف الوطني للجو والفضاء بمؤسسة سميثسونيان بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل بالإضافة إلى ذلك مستشارا علميا للرئيس السادات ما بين 1978 – 1981.

منذ عام 1967 إلى عام 1972 عمل الدكتور فاروق الباز بمعامل بلّ بواشنطن كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية واستكشاف سطح القمر.

وفي خلال هذه السنوات، اشترك في تقييم برنامج الوكالة الوطنية للطيران والفضاء «ناسا» للرحلات المدارية للقمر. بالإضافة إلى عضويته في المجموعات العلمية التدعمية لإعداد مهمات رحلات أبولو على سطح القمر. كما كان رئيسًا لفريق تدريبات رواد الفضاء في العلوم عامة وتصوير القمر خاصة.

شغل منصب رئيس أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من الفضاء والتصوير وذلك في مشروع الرحلة الفضائية المشتركة أبولو – سويوز في عام 1975.