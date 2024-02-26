الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف على 729 مواطنا في أول أيام القافلة الطبية بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في قرية العقادة، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٧٢٩ مواطنًا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تخصصات القافلة الطبية المجانية

ومن جانبه، أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ٩ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، وجراحة عامة وجراحة مسالك، وعيادة للأسنان، وعيادة للأنف والأذن، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم والأشعة وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

قافلة طبية مجانية على مدار يومين

وأوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية تستمر في قرية العقادة التابعة لمركز ومدينة فايد ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجًا 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

 

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