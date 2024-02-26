بدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال الصالات اليدوية بكباري المشاة بالإسماعيلية

وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل، باستكمال خطة إحلال الصالات اليدوية والمتهالكة بكباري المشاة بطول ترعتي السويس وبورسعيد.

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، حيث يتم الآن أعمال الإنشاء لأربعة كباري على ترعة السويس واتنين أخرين على ترعة بورسعيد، على أن تنتهي الأعمال قبل ٦/٣٠ من العام الحالي.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وافق خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي على إنشاء ١٤ كوبري على ترعتي السويس والمنايف، بواقع ١٢ كوبري على ترعة السويس و٢ كوبري على ترعة المنايف.

ومن المقرر أن يصل إجمالي المرحلتين إلى إنشاء ٢٢ كوبري على ترعة السويس، المنايف وبورسعيد.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بحصر جميع الأماكن المتواجد بها كباري مشاة والتي تندرج تحت بند الاستخدام الكثيف على مستوى المحافظة، ليتم إدراجها وتنفيذها بخطة بالعام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ لتشمل محافظة الإسماعيلية بما فيها الثلاث ترع (السويس، المنايف، وبورسعيد)، بالإضافة إلى ترعة الإسماعيلية بنطاق مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير.