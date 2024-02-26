تكريم جامعة القناة لحصولها على المركز 11 مصريا في أول تصنيف عربي للجامعات

كرمت جامعة قناة السويس خلال فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، والصادر عن اتحاد الجامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، والذي عقد تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate.

وتستمر فعاليات التصنيف العربي للجامعات 2023، حتى يوم 29 من الشهر الجاري، بحضور لفيف من قيادات التعليم العالى وعددٍ كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية، وذلك في إطار تكريم عدد من الجامعات المصرية والعربية، لإدراجهم ضمن أول تصنيف عربي للجامعات ARU Ranking لعام 2023 في نسخته الأولى.

تفاصيل التكريم

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن د محمد بن أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، وكلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبد المجيد بن عمارة.

حرص الجامعة على دعم البحث العلمي والباحثين

وقد أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بهذا التكريم، مؤكدا اهتمام وحرص الجامعة على دعم البحث العلمي والباحثين، من خلال توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف استراتيجية الجامعة، والوصول إلى التنمية المستدامة وتحسين التصنيفات العالمية للجامعة، للحصول على مراكز متميزة في التصنيفات الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف العربي يعتمد على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير، تُقيّم فيها المهام الشاملة للجامعة، ومن ضمنها "جودة التعليم والتدريس"، الذي حصلت فيه الجامعة على المركز 17 عربيا، و7 على مستوى الجامعات المصرية، أما مؤشر التعاون الدولي فحصلت فيه على المركز 19 عربيا و8 مصريا.

وتسلم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث شهادة تكريم الجامعة خلال حضوره فعاليات الحفل، موضحا أن إصدار هذا العام اشتمل على 28 جامعة مصرية، حققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب الـ 23 عربيا والـ 11 مصريا.

و يشمل التصنيف هذا العام ترتيب أفضل 115 جامعة على مستوى الجامعات العربية، يتم تقييمها من 16 دولة عربية، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى الجامعات العربية 208 جامعة هذا العام بهذا التصنيف.