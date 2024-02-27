الشبكة الوطنية بالإسماعيلية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا.

وقالت الشبكة الوطنية - خلال بيان لها - إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح.

كما أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فالعظمى ٢٢ درجة مئوية والصغرى ١٣ درجة مئوية.