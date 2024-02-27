الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"زراعة قناة السويس" تُكرم 90 مُتفوقا ومُوهوبا من طلابها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن جامعة قناة السويس دائما تدعم الطلاب المتميزين والموهوبين في كافة التخصصات والمجالات، حيث أثنى رئيس الجامعة على الطلاب المتميزين علميًا ومهاريًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى صقل شخصياتهم ودعم مهارات التواصل مع الآخرين، وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعاتهم، وكيفية التعامل مستقبلا مع سوق العمل.

حفل تكريم المتفوقين 

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم كلية الزراعة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين والموهوبين، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد يس عميد الكلية، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سمير مدير وحدة الدعم الأكاديمي.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور محمود رشدي مسئول لجنة المتفوقين والموهوبين ونائب منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد يس عميد الكلية أن تكريم الطلاب يُعطي حافز لجميع الطلاب علي الاجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وباب من أبواب الفرحة التي تدخل السرور علي الطلاب المكرمين وذويهم وحثهم علي التميز المتواصل.

بينما أشار الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن الكلية تدعم دائما الطلاب المتفوقين دراسيًا والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، وذلك تأكيدا على أنه لا تعارض بين ممارسة الأنشطة والتفوق الدراسي، مؤكدًا أن طلاب الكلية المتميزين علميًا هم من المشاركين بقوة في الأنشطة الطلابية.

فيما أوضحت الدكتورة مروة سمير مدير وحدة الدعم الأكاديمي أن من أهم أدوار وحدة الدعم الأكاديمي هو تحفيز الطلاب بكل السبل المتاحة لتشجيعهم على مواصلة النجاح، وإسعاد الطلاب المتفوقين والموهوبين، مما يعطي دافع قوي للطلاب للاجتهاد والتميز سواء دراسيا أو في الأنشطة الطلابية.

وأضافت الدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة الطلابية أن الأنشطة فرصة كبيرة للطلاب  لإظهار مواهبهم المتميزة.

وأشار الدكتور محمود رشدي مسئول لجنة المتفوقين والموهوبين ونائب منسق الأنشطة الطلابية أنه تم تكريم عدد 35 طالب وطالبة الأوائل على الفرق والبرامج المختلفة بالكلية،
و 55 طالب من الحاصلين على مراكز في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، وبعض الطلاب الحاصلين على مراكز في المسابقات التي تمت بالكلية.

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