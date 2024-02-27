الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضمن "حياة كريمة".. جامعة قناة السويس تنظم قافلة تنموية شاملة بالتل الكبير

ضمن حياة كريمة
ضمن "حياة كريمة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن توجيه قافلة تنموية شاملة إلى "عزبة الظاهرية" بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم خدماتها المجتمعية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة المستمرة والفاعلة بالمبادرة من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وبهدف تسخير الإمكانات المتاحة لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا.

تفاصيل القافلة 

هذا وقد قدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية، والعلاج بالمجان ل477 حالة طبية في مجالات الأطفال،  النساء والتوليد، الجراحة، المسالك البولية،  العظام، الأسنان، الرمد، الباطنة، طب الأسرة، الجلدية، والأنف والأذن، مع ندوات التثقيف الصحي لمرضى ضغط الدم المرتفع، السكري، الكبد والكلى.

كما قدمت القافلة البيطرية خدماتها لـ 75 مستفيد، وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تقديم الندوات التثقيفية لعدد27 مزارع، ثم توجه خبراء الجامعة لزيارة 8 حقول ومزارع بالقرية، حيث لاحظوا ظهور أعراض الملوحة على محاصيل الفول والقمح، والفول البلدي، والبسلة، وأرجعوا ذلك لسوء الصرف الناتج عن انسداد المصرف المغطى، وظهور ورد النيل بمجاري المياه والمصارف، وانتشار الغاب والحشائش، مما يؤدي لمزيد من انتشار الحشرات والأمراض.

أشرف على تنفيذ القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

"علوم القناة" تنظم مؤتمر بعنوان "البحث العلمي من الابتكار للريادة وآفاق التطوير"

أعلنت كلية العلوم جامعة قناة السويس عن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي  للدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت عنوان " البحث العلمي من الابتكار للريادة وآفاق التطوير" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل المقبل والذي يقام بمدرج 1 بكلية العلوم. 

زيأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم،  وإشراف تنفيذي الدكتورة شيرين محمد البنا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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