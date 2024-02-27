الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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معهد كونفوشيوس بجامعة القناة يفتح باب التقديم للمنح الدراسية بالجامعات الصينية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بدء إجراءات التقديم لمنح معهد كونفوشيوس الدراسية بالجامعات الصينية لعام 2024، مؤكدا على دور المعهد الرائد في نشر الثقافة واللغة الصينية بين طلاب جامعة قناة السويس، وفي إقليم القناة بالكامل.

وذلك من خلال فرص التدريب والتشغيل التي يوفرها للطلاب والخريجيين بالشركات الصينية العاملة في مصر، من خلال ملتقى التوظيف السنوي الذي يعقد في  جامعة قناة السويس، ومن خلال دورات تعلم اللغة الصينية، والمنح الدراسية المقدمة للجانبين المصري والصيني، مما يسمح بالتبادل العلمي والمعرفي والثقافي بين البلدين الكبيرين مصر والصين.

فتح باب المنح الدراسية 

يتم التقديم للمنح الدراسية بإشراف تنفيذي الدكتور حسن رجب، وجانج تينج هونج مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسن رجب أن المنح مخصصة للطلاب دارسي اللغة الصينية بجامعة قناة السويس، ومشيرا إلى فتح باب التقديم للمنح الدراسية الجديدة بالجامعات الصينية لعام 2024 في الفترة من الأحد 25/2/2024  وحتى الأحد 3/3/2024، وإجراء المقابلات الشخصية للطلاب يوم السبت الموافق 9 مارس فى تمام الساعة 9.00 صباحًا بمقر المعهد.

مقابلات شخصية لتقييم الطلاب

وتقوم مجموعة من المعلمين بتقييم الطلاب المتقدمين خلال المقابلات الشخصية، ويتم اختيار الطلاب الحاصلين على درجات عالية فقط، مع ضرورة إحضار الشهادات ذات الصلة حيث أنها تسهم في زيادة الدرجات.

برنامج توعوي عن أساليب التعامل مع ذوي الهمم وتوفير الرعاية والتأهيل لهم بجامعة القناة

عقدت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا مكثفا للتعريف بـ "أساليب التعامل مع ذوي الهمم وتوفير الرعاية والتأهيل لهم"، على مدى يومين، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وطلاب وطالبات المدارس.

وعلى ضوء البرنامج،  صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تتوجه للمجتمع وتتناول تحدياته، وقضاياه بالتحليل والبحث والدراسة، وتقديم الحلول العلمية.
كما أنها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني- تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها " قادرون باختلاف "، لدعم ذوي الهمم وتمكينهم، ودمجهم بالمجتمع.

وتابع "مندور" أنه من هذا المنطلق فجامعة القناة تحرص على نشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع والمتعاملين مع ذوي الهمم بأساليب التعامل المناسبة معهم، وكيفية توفير الرعاية والتأهيل لهم، ومساعدة ذويهم على ذلك، من أجل حياة أفضل لفئة هامة ومؤثرة من فئات المجتمع وهم أصحاب الهمم.

 وأشرفت على التدريب خلال البرنامج التدريبي الدكتورة هالة رمضان أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية، حيث تطرقت إلى أنواع الإعاقات السمعية، البصرية، واضطرابات التوحد، وصنفت الإعاقة السمعية إلى ضعف سمعي بسيط، ومتوسط، وحاد.

خطوات إنشاء معهد كونفوشيوس معهد كونفوشيوس معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد معهد كونفوشيوس بجانعة قناة السويس منح دراسية

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