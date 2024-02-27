الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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برنامج تدريبي حول آليات رقمنة الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

سلسلة تدريبات رقمية
سلسلة تدريبات رقمية في الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن التحول الرقمي بالجامعة متطلب أساسي، لتحقيق المجتمع المعرفي، ومعيار هام لتحقيق السرعة والدقة بكافة قطاعات الجامعة.

سلسلة من التدريبات الرقمية في الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق قطاع الدراسات العليا والبحوث لمصفوفة تدريبية تخصصية حول آليات رقمنة القطاع، والتي بدأها الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالاجتماع الأخير لمجلس الدراسات العليا والبحوث، والذي تم خلاله عرض موضوع خطة الجامعة لرقمنة قطاع الدراسات العليا، بحيث يتم تطوير برامج نظم المعلومات الإدارية MIS لتلبية احتياجات القطاع، ووضع آلية لتدريب موظفي القطاع على استخدام البرامج، وآلية استكمال وتحديث بيانات طلاب الدراسات العليا بالجامعة، بالتعاون مع موظفي إدارات شئون طلاب الدراسات العليا بالكليات.

أعقب ذلك اجتماع لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مع موظفي الدراسات العليا بالإدارة المركزية والكليات.

تدريب حول استخدام برنامج الـ MIS نظم المعلومات الإدارية

وفي سياق متصل - عقد  أمس الإثنين،  برنامجا تدريبيا لموظفي الدراسات العليا بالكليات، ومديري البرامج الخاصة بالدراسات العليا بالكليات على استخدام برنامج الـ MIS نظم المعلومات الإدارية.

حضر التدريب 30 متدرب تحت إشراف الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، وعقد التدريب بمركز تطوير التعليم بمقر وحدة نظم المعلومات الإدارية، وأشرف على التدريب المهندس أحمد فوزي مدرب بوحدة نظم المعلومات الإدارية.

شمل التدريب إدخال اللوائح والمقررات والبرامج الخاصة بطلاب الدراسات العليا على برنامج ال MIS.

كما تضمن إدخال الطلاب والخطط الدراسية استخراج التقارير المختلفة الخاصة بتسجيل الطلاب على النظام، تمهيدًا لرصد الدرجات بالإضافة إلى تناول الجزء الخاص بالكنترولات.

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