الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس تشارك في فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار " شباب مصر مستقبل الجمهورية الجديدة" بإشراف عام ومشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب.

 يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجامعة قناة السويس برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وفي ضوء الأهداف الاستراتيجية للوزارة والجامعة، والتي يتم تنفيذها وتفعيلها؛ لتوعية شباب الجامعات ورعاية وتنمية وتطوير مهاراتهم للوصول إلى الأسلوب الأمثل في الاستفادة من طاقتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

يأتي المشروع بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

بالتنسيق مع مكتب الاتحادات الطلابية بالجامعة بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مصطفى أبو سريع مدير مكتب الاتحادات الطلابية.

 

المشاركين في المشروع 

أما المشاركين في المشروع، فأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أنهم 16 طالبا وطالبة من كل كلية يضمون رئيس ونائب رئيس اتحاد الكلية، والأمين، والأمين المساعد لـ 7 لجان الأنشطة بالكلية بواقع 272 طالبا وطالبة يمثلون جميع كليات الجامعة، بالإضافة إلى القائمين على التنفيذ من أشراف ومحاضرين، ومدربي الورش من علماء الفكر والأساتذة البارزين كلا في مجاله وتخصصه، إلى جانب الأساتذة وقيادات الجامعة ومتابعي الوزارة.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، أن ورش العمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بواقع 7 لجان ولجنة رئيس الاتحاد ونائبه، تناقش الورش موضوعات تخص اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي، فضلًا عن اللقاءات الحوارية في أحد الموضوعات ( ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، الحضارة المصرية القديمة، أمن المعلومات، والأمن السيبراني، الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي.

وأكمل الدكتور محمد غنيم، أن المشروع يهدف إلى إكساب الطلاب مهارات جديدة في مختلف المجالات، وتطوير قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

ومن جانبها أفادت الدكتورة هبه الدناصوري، أنه من المنتظر أن يشهد حفل ختام المشروع القيادات الجامعية ووزارة الشباب والرياضة، حيث يتم توزيع الشهادات على المشاركين وتكريمهم.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أين جامعة قناة السويس وزارة الشباب والرياضة القيادات الجامعية

مواد متعلقة

معهد كونفوشيوس بجامعة القناة يفتح باب التقديم للمنح الدراسية بالجامعات الصينية

برنامج تدريبي حول آليات رقمنة الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

"زراعة قناة السويس" تُكرم 90 مُتفوقا ومُوهوبا من طلابها

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم أنشطة متنوعة بمختلف أنحاء المحافظة

ضمن "حياة كريمة".. جامعة قناة السويس تنظم قافلة تنموية شاملة بالتل الكبير

الشبكة الوطنية بالإسماعيلية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

الكشف على 729 مواطنا في أول أيام القافلة الطبية بالإسماعيلية

بدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال الصالات اليدوية بكباري المشاة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مراهقين في كرداسة

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة