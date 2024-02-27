جامعة قناة السويس تشارك في فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار " شباب مصر مستقبل الجمهورية الجديدة" بإشراف عام ومشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجامعة قناة السويس برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وفي ضوء الأهداف الاستراتيجية للوزارة والجامعة، والتي يتم تنفيذها وتفعيلها؛ لتوعية شباب الجامعات ورعاية وتنمية وتطوير مهاراتهم للوصول إلى الأسلوب الأمثل في الاستفادة من طاقتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

يأتي المشروع بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

بالتنسيق مع مكتب الاتحادات الطلابية بالجامعة بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مصطفى أبو سريع مدير مكتب الاتحادات الطلابية.

المشاركين في المشروع

أما المشاركين في المشروع، فأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أنهم 16 طالبا وطالبة من كل كلية يضمون رئيس ونائب رئيس اتحاد الكلية، والأمين، والأمين المساعد لـ 7 لجان الأنشطة بالكلية بواقع 272 طالبا وطالبة يمثلون جميع كليات الجامعة، بالإضافة إلى القائمين على التنفيذ من أشراف ومحاضرين، ومدربي الورش من علماء الفكر والأساتذة البارزين كلا في مجاله وتخصصه، إلى جانب الأساتذة وقيادات الجامعة ومتابعي الوزارة.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، أن ورش العمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بواقع 7 لجان ولجنة رئيس الاتحاد ونائبه، تناقش الورش موضوعات تخص اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي، فضلًا عن اللقاءات الحوارية في أحد الموضوعات ( ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، الحضارة المصرية القديمة، أمن المعلومات، والأمن السيبراني، الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي.

وأكمل الدكتور محمد غنيم، أن المشروع يهدف إلى إكساب الطلاب مهارات جديدة في مختلف المجالات، وتطوير قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

ومن جانبها أفادت الدكتورة هبه الدناصوري، أنه من المنتظر أن يشهد حفل ختام المشروع القيادات الجامعية ووزارة الشباب والرياضة، حيث يتم توزيع الشهادات على المشاركين وتكريمهم.