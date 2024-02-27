الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل تنفيذ زيادة أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية بالوحدات المحلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث سبل تنفيذ زيادة أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية بالوحدات المحلية بالمحافظة، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة الجديدة، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بنظام اليومية والمؤقتين.

أبرز الحضور

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء مراكز ومدن وأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة، مديري عموم "الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الحسابات العامة، وإدارة الموارد البشرية" والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، من أجل تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة؛ وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ صرف الزيادة الجديدة المقررة للعاملين المؤقتين وعمال اليومية.

وأشار "بشارة" إلى ضرورة تحصيل إيرادات المحافظة من رسوم للنظافة والإسكان والإشغالات ورفع المخالفات والإيجارات والصناديق الخاصة وتعظيمها؛ من أجل الاستفادة منها بشكل عاجل في أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية ومن ثم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية.

وأكد "بشارة" ضرورة عدم تأخير أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، شدد "بشارة" على رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي، وضبط الأسعار والتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين؛ حفاظًا على تقديم سلع غذائية مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط.

اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية شريف بشارة الإسماعيلية محافظ الاسماعيلية اللواء شريف بشارة جولات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مراهقين في كرداسة

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة