الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تتسلم 7 آلاف شتلة من المرحلة الثانية لمبادرة "100 مليون شجرة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اصطفاف سيارات تحمل ٧٠٠٠ شتلة شجرة مثمرة وخشبية نصيب محافظة الإسماعيلية من البروتوكول المُوقَّع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، المرحلة الثانية، في حضور المهندسة تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل وممثل وزارة الإنتاج الحربي وممثلي الأحياء والمراكز وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالمحافظات؛ وتعزيزًا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية.

يأتي هذا في إطار مشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ COP 28، وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وفي إطار بروتوكول التعاون المُوقَّع بين وزارة التنمية المحلية وزارة الإنتاج الحربي، وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتوجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري

وأكد السكرتير العام أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، يأتي استمرار تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري  وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

وتضمنت الشتلات أنواع، (أكاسيا جلوكا، كونو كاربس، كزورينا، نبق، جوافة، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفي، ورمان).

وتسلمت الأحياء الثلاثة ومركز ومدينة القنطرة شرق ومديرية التربية والتعليم، الأعداد الخاصة بها وبدأت على الفور في زراعة الأشجار ضمن نطاقها.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتوزيع الشتلات على المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم، طبقًا للاحتياج لاستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الرى السليمة.

محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة الإسماعيلية

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