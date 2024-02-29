"اعرف صناعة بلدك".. طلاب "هندسة القناة" يزورون مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع

توجه وفد طلابي من كلية الهندسة شعبة الاتصالات والإلكترونيات بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة قناة السويس؛ لزيارة مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وتأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبال وفد الكلية الدكتورة منى عبده مدير عام المشروعات، والمهندس إلهامي متولي مدير قطاع الإنتاج.

وخلال الزيارة - تم عرض فيديو يوضح المراحل التاريخية لنشأة الهيئة العربية للتصنيع، وجميع مصانع الهيئة والمنتجات التي تنتجها.

جولة لزيارة خطوط تصنيع الكروت الإلكترونية

ثم قام الطلاب بجولة لزيارة خطوط تصنيع الكروت الإلكترونية المستخدم فيها المكونات الإلكترونية الصغيرة SMT، وتم التعرف على الأجزاء الرئيسية للخط، والتي تشمل طباعة معجون القصدير، ووضع المكونات وعملية اللحام، باستخدام الأفران الكهربية الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى التعرف على أجهزة الفحص المرئية سواء أوتوماتيكية أو يدوية،

وواصل الطلاب الزيارة بالتوجه إلى ورش تجميع أجهزة التليفزيون.

ثم شاهد الطلاب معامل اختبارات "اللمبات"، مثل اختبارات الغبار والمياه والرطوبة، وتناسب الإضاءة مع العين وأيضا معامل اختبارات العدادات الإلكترونية والتأكد من المعايرة السليمة.

متابعة مراحل التجميع المختلفة لأجهزة التابلت

ثم انتقل الطلاب لقسم الحاسبات وفيه شاهدوا مراحل التجميع المختلفة لأجهزة التابلت، بداية من اللوحات الإلكترونية حتى تحميل البرمجيات الخاصة والتغليف.

كما زار الطلاب المعمل الخاص بإجراء الاختبارات المختلفة لأجهزة التابلت، والموبيل والكمبيوتر المحمول، للتأكد من مقاومتها للعوامل التي تسبب قصر عمر الأجهزة، مثل اختبارات المنافذ sockets، وتحمل الشاشة والاهتزازات التي تحدث أثناء تداولها عن طريق النقل.