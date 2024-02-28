الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السفارة الأمريكية تدعم القصص الملهمة فى مهرجان الإسماعيلية السينمائى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، عن تعاونها مع شركة فيلم إندبندنت ومقرها لوس أنجلوس لدعم الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة، وهو أقدم مهرجان للأفلام الوثائقية والقصيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا تأسس عام 1991. 

يحتفل المهرجان بالسينما كوسيلة لتعزيز الحوار بين الثقافات ويعرض أفضل الإنتاج المصري والعالمي في الأفلام الوثائقية والقصيرة.

 

الأفلام القصيرة عبارة عن لوحات فنية نابضة بالحياة 

وقالت إنغا ليتفينسكي، مساعدة الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، إن "الأفلام الوثائقية والقصيرة عبارة عن لوحات فنية نابضة بالحياة حيث تتكشف روايات متنوعة". تفتخر الولايات المتحدة بدعم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي ومهمته المتمثلة في تعزيز الحوار بين الثقافات والعلاقات بين الشعوب يعد المهرجان بمثابة جسر لربط الولايات المتحدة ومصر من خلال تعزيز التفاهم والاحتفال بثراء تجربتنا الجماعية.

يكرم المهرجان هذا العام أيضًا المخرج والمنتج السينمائي الأمريكي ستيف جيمس، الذي تم ترشيح فيلمه الوثائقي Hoop Dreams لجائزة الأوسكار عام 1994 وحصل على لقب أفضل فيلم وثائقي على الإطلاق في استطلاع أجرته الرابطة الدولية للأفلام الوثائقية عام 2007، ويتلقى جيمس جائزة الإنجاز مدى الحياة في المهرجان يوم 28 فبراير وسيستضيف سلسلة دروس رئيسية في القاهرة يوم 6 مارس.

وتقدم السفارة الأمريكية وشركة Film Independent وكجزء من المهرجان ورشة عمل وثائقية للأفلام القصيرة بقيادة سيسا بوينو، صانع الأفلام والوسائط المتعددة المكرس لاستكشاف التأثيرات القوية داخل الإنسانية مع جعل القصص التي يبدو أنه يتعذر الوصول إليها في متناول الجماهير. حصلت سيسا مؤخرًا على زمالة مختبر الأفلام الوثائقية المستقلة لعملها الحالي قيد التنفيذ، For Venida، For Kalief.

يقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما الوثائقية والقصيرة في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس. 

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