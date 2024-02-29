وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية يكرم الطالب المثالي

عقد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والرائد العام للمرحلة الثانوية، اليوم الخميس، اجتماعا والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية المرحلة الثانوية بحضور ولاء جمعة، مدير عام الشئون التنفيذية، وعماد أحمد إبراهيم، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد سعيد كيلاني، مدير عام اتحاد الطلاب، برئاسة الطالب علي عبد المولى، أمين اتحاد الطلاب، والطالب عبد الحليم حمادة عبد الحليم،ـ مقرر علمي، والطالب عمار محمد عبدالله، مقرر اجتماعي، والطالب محمد أحمد دويدار، مقرر ثقافي، والطالبة مارتينا يوسف شوقي، مقرر رياضي، والطالبة إسراء إبراهيم محمد، مقرر فني.

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات منها تبادل الزيارة مع المحافظات إلى جانب عقد ندوات تثقفية ودورات في القيادات الطلابية.

من ناحية أخرى، كرم وكيل الوزارة صفاء السيد عبدالعليم، إخصائية بمدرسة أبوسلطان الثانوية التابعة لإدارة فايد، لتميزها، والطالب علي أسامة، مدرسة أبو سلطان الثانوية، لحصولة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة الطالب المثالي المرحلة الثانوية.

وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية يكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالإنجليزية

كرم الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الفائزين في مسابقة التحدث باللغة الإنجليزية ومعلميهم، حيث قام بتسليم الجوائز والدروع للطلبة الفائزين ومعلميهم متمنيا لهم النجاح والتقدم والتميز، بحضور سحر البنا، موجه عام اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن المسابقة أجريت الأحد الماضي بمسرح مدرسة 25 يناير الثانوية للبنات، وقد فاز في المسابقة على مستوى المحافظة، طالب من كل مرحلة (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) بالمدارس العربي وكذلك بمدارس اللغات الرسمية.