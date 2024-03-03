الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تموين الإسكندرية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" فى جمعية بترول أبو قير

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

افتتح المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي، اليوم، معرض “أهلًا رمضان” بمقر جمعية بترول أبو قير، بحضور قيادات الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي وناصر رفاعى، مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بالمديرية.
وتفقد وكيل الوزارة ورئيس الاتحاد والحضور أجنحة المعرض الذي يضم السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الكريم، حيث تم استعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المعلنة والتى تنافس مثيلتها فى الأسواق الخارجية وبتخفيضات ملموسة.

جاء ذلك فى إطار التعاون المستمر بين المديرية والجمعيات التعاونية الخاضعة لإدارة التعاون الاستهلاكي والاتحاد التعاونى الاستهلاكي، حيث يقام المعرض بمقر جمعية بترول أبو قير بمنطقة بسيدى جابر خلف المحطة، وذلك لكافة المواطنين.

وشهدت فروع معارض أهلًا رمضان بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بكافة الفروع لشراء احتياجاتهم استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث تتوافر السلع الأساسية والرمضانية، وغيرهما من المنتجات بتخفيضات تصل إلى 30٪.
وقال المهندس محمود القلش، معاون مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، إن معارض أهلًا رمضان تشهد اقبالًا متزايدًا من المواطنين لشراء احتياجات البيوت المصرية من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر الكريم.
وأضاف، خلال بيان أمس، إن المعارض تتوافر بها اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضر والفاكهة والمنظفات والحلويات، كذلك البلح والزبيب والمخللات وغيرها، وذلك بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى 30٪

وأوضح "القلش" أنه وفقًا لآراء المواطنين عن توافر السلع والأسعار المعروضة، لاقت المعارض رضاء المواطنين من توافر عدد كبير من معارض أهلًا رمضان هذا العام بالإسكندرية، وتعدد السلع وتوافر الكميات المطروحة وشعورهم باختلاف الأسعار عن المعروضة بالأسواق الخارجية.

كما تم افتتاح عدد كبير من  معارض أهلًا رمضان بالإسكندرية، منها 10 معارض بالمجمعات الاستهلاكية، على مستوى المحافظة تمثل جميع الأحياء، بالإضافة إلي معارض بمناطق: سيدى جابر، محرم بك،  السيوف والأزاريطة، والعوائد، وكرموز، وأبيس وغيرها.
 

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