الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"غرفة الإسكندرية" تصدر عددا من التوصيات لتعزيز المناخ الاستثماري

اجتماع الغرفة التجارية
اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية

أصدرت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، عددا من التوصيات بشأن تعزيز المناخ الاستثماري والأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، إن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا هامًا يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.

وأضاف أن ذلك يأتي تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لا سيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف الدولة الجديدة، لافتا إلى أنه في ضوء ذلك فإن الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة.

وأشار إلى أنه عليه فإننا نوصي بالآتي:
 
1. ضرورة تبني سياسة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022 مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

2. حتمية الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.

3. إلغاء أي إنفاق عام رسمي أو غير رسمي داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي.

4. تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.

5. التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.  

6. تبني مقترح إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة. 

7. إدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.

واختتم الوكيل أن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود والمساعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الغرفة التجارية بالإسكندرية غرفة الاسكندرية تعزيز المناخ الاستثماري تحفيز الاستثمار تحقيق الرخاء الاقتصادي

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