بدء استخراج الكارنيهات الحديثة لمنتسبي "غرفة الإسكندرية" 2024

بدأت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية استخراج الكارنيهات الحديثة لمنتسبيها بمناسبة بدء العمل بالنظم الإلكترونية الحديثة والتي تتناسب مع خطة مجلس إدارة الغرفة لتحويلها إلى غرفة ذكية لتيسير حصول منتسبيها على خدمات الغرفة بسهولة ويسر.

وتعد غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية تقدم جميع خدماتها لأعضائها إلكترونيًا.

وقد أصدرت الغرفة أمس الأربعاء، بيانًا لجميع منتسبيها أكدت فيه أنه بمناسبة تطوير العمل بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وتحويلها إلى غرفة ذكية وميكنة جميع أعمال الغرفة، فقد قامت بإصدار كارنيهات حديثة لرؤساء اللجان وأعضاء الجمعية العمومية بالعلامة المائية وباركود لعام 2024 ومتفقة مع ميكنة الغرفة.



وتهيب الغرفة بمنتسبيها سرعة التقدم للغرفة خلال أسبوع على الأكثر للحصول على الكارنيهات الحديثة لعام 2024 واستبدال الكارنيهات التي سبق وصدرت عن عام 2024 بالكارنيهات الجديدة حتى يتسنى لهم الحصول علي خدمات الغرفة بسهولة ويسر.

وأكدت الغرفة في بيانها، أنه تم إلغاء جميع الكارنيهات التي قد سبق وتم إصدارها بدون العلامة المائية أو الباركود ولا يعتد بها عند التعامل بها مع أي جهة ولن تمكن أصحابها من الحصول علي خدمات الغرفة وأنه في حالة استخدامه أو التعامل به يتعرض صاحبه للمسائلة القانونية.

وكانت قد استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وفد بولندي مكون من ميخائيل تشامبروسكي، القائم بأعمال السفارة البولندية، والسيد توماش أندروخوفيتش، السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية بالسفارة البولندية، وتوماش أندروخوفيتش، رئيس مكتب التجارة البولندي في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأوضح الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، أن الغرفة تستقبل العديد من الوفود الأجنبية لبحث آليات التعاون وزيادة التبادل التجاري، مؤكدًا أن هناك الكثير من الفرص يمكن استغلالها لزيادة أوجه التعاون بين مصر وبولندا، وأن بولندا تعد سوقًا كبيرًا ومفتوحًا للتعاون.

وأشار إلى أهمية عقد لقاءات مشتركة بين القطاعي الخاص المصري والبولندي لتعزيز التبادل التجاري، خاصة وأن حجم التبادل بين الجانبين في نمو متزايد، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للعمل لمضاعفته وتعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من مزايا البلدين، مؤكدًا أن ذلك يعد اللقاء الأول ولكنه لن يكون الأخير مع الجانب البولندي.