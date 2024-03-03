افتتاح مؤتمر كلية طب الإسكندرية عن مراكز التميز بين الحاضر والمستقبل

افتتح الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب، والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب تحت عنوان "مراكز التميز بكلية طب الإسكندرية بين الحاضر والمستقبل"، وذلك بهدف التعريف بمراكز التميز الكائنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمستشفيات الجامعية وتسليط الضوء على الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية والتدريبية التي تقدمها تلك المراكز.

شهد المؤتمر حضور الدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام بديوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وممثلي المجتمع المدني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقدَّم الدكتور علي عبد المحسن الشكر لمنظمات المجتمع المدني على دعمهم اللا محدود لمستشفيات جامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر هذا العام له طبيعة خاصة، لاسيما وأنه يناقش دور مراكز التميز الكائنة بالكلية ودورها الحيوي في كافة المجالات العلاجية والبحثية والتدريبية. وأشار "عبد المحسن" إلى أن كلية الطب بدأت في إنشاء مراكز التميز لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري، مؤكدًا أن هناك على سبيل المثال مركز تميز لزراعة صمام القلب عن طريق القسطرة والذي يعد طفرة طبية كبرى في المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبفضل المجهود والتعاون الكبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة الإسكندرية ستشارك في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيسهم في دفع عملية التنمية والاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تعمل وفق استراتيجية الدولة المصرية لتقديم الخدمات الطبية لعلاج الأفراد في مصر وخارجها لاسيما بعد التطور الهائل الذي تشهده المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية في الآونة الأخيرة. كما وجه الشكر إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ على دعمهم غير المحدود للمستشفيات الجامعية على كافة المستويات.

وأكد الدكتور تامر عبد الله أن المجتمع المدني يعد شريكًا أساسيًا مع المستشفيات الجامعية في كل عمليات التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، لافتًا إلى أن دور منظمات المجتمع المدني ظهر واضحًا وجليًا خلال السنوات السابقة من خلال مشاركته الفعالة والتي انعكست بصورة إيجابية على تطوير المنظومة التعليمية والصحية على المستوى الإقليمي بصفة عامة ومدينة الإسكندرية بصفة خاصة.

ولفت “عبد الله” أن الفكرة من إنشاء مراكز التميز هي معالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع، وأضاف أن كلية الطب لديها العديد من مراكز التميز كمركز الأبحاث الإكلينيكية، ومركز الأبحاث الطبية، ومركز الطب التجديدي، ومركز أبحاث بنك الدم العلاجي، وعلى المستوى العلاجي هناك مركز القلب بسموحة، وعيادة عيون الأطفال ومركز الإسكندرية للسموم، ومركز السكتة الدماغية، ومركز قسطرة المخ.

وأشار إلى أن المؤتمر يتطلع لمناقشة إمكانية إنشاء مراكز تميز أخرى بالكلية والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل إنشاء مركز متكامل لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، ومركز متكامل لأمراض السمنة، ومركز متخصص للإصابات الرياضية، ومركز تأهيل بعد الحوادث.

وأشار الدكتور عبد الله الي الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب والشيوخ لدعم موازنة المستشفيات الجامعية.

فيما أكدت الدكتورة إيمان يوسف ان قطاع التعليم والطلاب يعد حاليًا مركز تميز من خلال التطور الكبير والهائل الذي يشهده القطاع حاليا، حيث تقوم الجامعة بتخريج طلاب قادرون على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية،

وأشارت إلى أن قطاع التعليم والطلاب بكلية الطب سيشهد طفرة خلال الشهور القادمة من خلال تطوير كافة المعامل والتوسع في المنشأت التعليمية وحجرات المرضى، فضلا عن زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية نتيجة للسمعة الطبية التي تتمتع بها الكلية.

كما أكد الدكتور عصام بديوي ان المؤتمر يعكس التعاون الكبير بين المجتمع المدني ومستشفيات جامعة الإسكندرية، لافتًا أنه لابد من الاستثمار الجيد في المستشفيات الجامعية وأن يتعاون الجميع من أجل تخفيف الضغط على كاهل الدولة المصرية، وذلك من خلال تنمية الموارد الذاتية للمستشفيات، وأن تتعاون كافة الأقسام لترشيد النفقات كنوع من انواع التكامل التام بين الأقسام للوصول لمنظومة صحية متكاملة في المجتمع السكندري.