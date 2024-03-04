بعد رحيله.. كيف يشارك الفنان جميل برسوم في الموسم الدرامي رمضان 2024؟

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وفاة الفنان جميل برسوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، فقد رحل بشكل مفاجئ بعد تكريمه منذ أيام في مهرجان المركز الكاثوليكي.

وتصدرت محركات البحث بعد الوفاة هل يشارك الفنان جميل برسوم في الموسم الدرامي في رمضان 2024؟، وبالفعل سيشارك في 3 أعمال ستعرض خلال رمضان 2024 فكان الفنان قد انتهى من أعمال التصوير قبل الوفاة بأيام.

مشاركة جميل برسوم في مسلسلات رمضان 2024

يشارك الفنان جميل برسوم، في 3 أعمال درامية، من المقرر عرضهم ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويظهر بشخصيات مختلفة عن الأخرى، حيث يطل علينا الفنان الراحل في مسلسل فراولة، بجانب الفنانة نيللي كريم، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يجسد شخصية صنايعي البايك مطعمة بالأحجار الكريمة ويساند «فراولة» في مشاكلها.

كما يشارك أيضًا في مسلسل المداح الجزء الرابع، ويجسد شخصية «جميل» دكتور في الرهبنة، وقارئ جيد في أمور العالم السفلي، ويساعد «المداح» في رحلته المثيرة.

أما العمل الثالث والأخير في مسلسل "عائلة بـ 100 راجل"، للفنانة سمية الخشاب، ويظهر بدور كبير الحي ويحل مشاكل الأهالي.

وقد شارك الفنان الراحل جميل برسوم في موسم رمضان الماضي 2023 في مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة منى زكي.

يذكر أن الأب بطرس دانيال قد كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين".

وتابع: "نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعًا بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

بدأ الفنان جميل برسوم مشواره الفني عام 2009 تقريبًا، وشارك خلاله في عدد من الأعمال بالسينما والتليفزيون أبرزها: أهل كايرو، ولاد العم، الفيل الأزرق، الكنز، ساحرة الجنوب، طايع، فلانتينو، ختم النمر، الأب الروحي