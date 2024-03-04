مسلسلات رمضان 2024| بيتر ميمى يتفرغ لمونتاج الحلقات الأخيرة من الحشاشين

رفع المخرج بيتر ميمي شعار فركش خلال الساعات الماضية للملحمة الدرامية "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، الذي يخوض الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، بالعمل الذي يترقبه الجمهور بشغف، وتنطلق أولى حلقاته مع بداية الشهر الكريم، ويعرض بشكل حصري على مجموعة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

بيتر ميمي ينتهي من تصوير الحشاشين ويتفرغ لمونتاج الحلقات الأخيرة

وبذلك يتفرغ المخرج بيتر ميمي، بعد انتهاء التصوير بشكل كامل، لمونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل، مع العلم أنه انتهى بالفعل من تسليم جزء كبير من الحلقات إلى الجهة المنتجة، خاصة أنه كان قد بدأ التصوير منذ أكثر من عام وشهرين، وذلك لأن العمل يحتوي على العديد من المشاهد الجرافيك والمجاميع، كما تم التصوير فى أكثر من دولة لخروج الأحداث بصورة مبهرة.

بيتر ميمي يوجّه الشكر للكاتب عبدالرحيم كمال والنجم كريم عبدالعزيز

وكان قد وجّه بيتر ميمي، الشكر للنجم كريم عبدالعزيز، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشر صورة له تجمعه بالنجم كريم عبدالعزيز والكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال وعدد من صناع مسلسل، وعلق قائلًا: "شكرًا أستاذ كريم على الدعم والمجهود والالتزام و الحماس".

كما حرص بيتر ميمي على شكر الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال قائلًا: "شكرًا أستاذ عبدالرحيم كمال على حسن الصباح، وشكرًا لأكتر فريق إخراج مخلص يا رب اكرمنا من عندك".

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين

الحشاشين يتضمن 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تاريخى اجتماعي، إذ تقع أحداثه في القرن الحادى عشر في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

ويجسد النجم كريم عبدالعزيز، خلال الأحداث، شخصية حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

صنّاع وأبطال الحشاشين

يشارك فى بطولة الحشاشين أمام النجم كريم عبدالعزيز نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نورالدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبدالوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبوباشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.