السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض محارب للنجم حسن الرداد

محارب
محارب

حالة من الرواج الكبير، حققها النجم حسن الرداد، الذي يخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "محارب" واستطاع أن يتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للعمل المقرر عرضه حصريا على مجموعة قنوات CBC  الفضائية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

موعد عرض مسلسل محارب

وارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن قنوات عرض مسلسل محارب، عبر محركات البحث، ويترقب جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان 2024، وموعد عرض المسلسل خاصة بعد الأغنية الدعائية التى قدمها الراداد فى اطار الحملة الترويجية للمسلسل الذى ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية طويلة الحلقات، إذ يضم 30 حلقة، لذا نرصد إليكم التفاصيل كاملة خلال السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل محارب

أعلنت قنوات CBC الفضائية عن عرض مسلسل "محارب" الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد، بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024 ويعرض المسلسل بشكل حصري على قنوات سي بي سي بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

أحداث مسلسل محارب 

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار شعبي اجتماعي، مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ومن المقرر أن يظهر حسن الرداد، في دور سواق ميكروباص، لكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل،ومن هنا تتوالى الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل محارب 

مسلسل محارب يشارك فى بطولته أمام النجم حسن الرداد، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي، ومن وإخراج شيرين عادل.

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