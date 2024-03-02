نيللى كريم وآسر ياسين نجوم النصف الثانى من رمضان على شبكة قنوات DMC

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، الذي يشهد سباقا دراميا زخما، ومنافسة شرسة بين كبار النجوم، من خلال تقديم مسلسلات متنوعة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ينتظرها الجمهور بشغف وترضي جميع الأذواق خاصة انها تتنوع بين التاريخية والإجتماعية والكوميدية، وبالرغم من تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأعمال الدرامية التى تعرض على مدار 30 يوما، إلا أن الأعمال القصيرة الحلقات تجذب شريحة كبيرة من القاعدة الجماهيرية فى مصر والوطن العربي، وتتنوع على القنوات الفضائية وبالنظر إلى الأعمال الـ 15 حلقة نجد أن هناك منافسة بين التي سيتم عرضها خلال رمضان 2024.

نيللي كريم تتنافس منفردة أمام آسر ياسين فى النصف الثانى من رمضان على قنوات DMC

ويبحث قطاع كبير من الجمهور عن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، على شبكة قنوات DMC حيث تتنوع هذه الأعمال بين الدراما التشويقية والكوميدية.

ويرصد لكم "الدستور" في السطور التالية المسلسلات التي تعرض في النصف الثاني من رمضان 2024 على شبكة قنوات DMC

"فراولة " للنجمة نيللى كريم حصريا على DMC

تتنافس النجمة نيللي كريم، خلال الماراثون الدرامي الرمضاني، بمسلسل "فراولة"، ومن المقرر عرضه بشكلا حصريا خلال النصف الثاني من رمضان على شبكة قنوات DMC .

ينتمي مسلسل فراولة إلى نوعية الدراما الكوميدية، بعد غياب عن الدراما الكوميدية نحو 4 أعوام منذ أن قدمت مع النجم آسر ياسين، مسلسل "بـ 100 وش" وحققوا نجاحا جماهيرا كبيرا وقت عرضه، ونالوا عليه العديد من التكريمات، ليتنافس الثنائي كلا منهم أمام الآخر بمسلسل منفردا.

تفاصيل أحداث مسلسل فراولة

"فراولة" تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية أبرزها الدجل والشعوذة، من خلال شخصية فراولة التى تحلم أن تكون سيدة مجتمع، وتنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء وهو ماتسعى إليه، خلال الأحداث، ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم يتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، التى تسعى لقضاء الحزن والطاقة السلبية من البشرية، من خلال اسلوب العلاج التحفيزى، ما يصل بها للعمل في إحدى الشركات العالمية.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك فى بطولة مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللى كريم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صدقي صخر، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، جيلان علاء، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، تونى ماهر، ودنيا سامي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، ومن إخراج محمد علي.

"بدون سابق إنذار" للنجم آسر ياسين حصريا على DMC

وفى المقابل يتنافس، النجم آسر ياسين خلال النصف الثاني من رمضان، أمام نيللى كريم، بمسلسل "بدون سابق إنذار" وتدور أحداثه فى إطار تشويقى إجتماعي، ويجسد خلاله شخصية مهندس، يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

صناع وأبطال مسلسل بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار، يشارك فى بطولته أمام النجم آسر ياسين، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، ومن تأليف ألمى كفارنة، وإنتاج شركة blue bee، وإخراج هانى خليفة.

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