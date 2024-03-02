السبت 02 مارس 2024
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مصر

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تتجه مؤشرات البحث على جوجل من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 حيث يتضمن أحد مبادرات وزارة التضامن والذي تحرص على توفير المبادرات الإلكترونية المدعمة لجميع الفئات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

 الجدير بالذكر أن كارت الخدمات المتكاملة الإلكترونية يهدف إلى توفير كافة الخدمات القطاعات الطبية من حيث التشخيص والعلاج والرعاية الصحية اللازمة خاصة يستهدف بشكل كبير فئات ذوي الإعاقة للمساهمة في توفير فرص عمل لهم.


خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024


مع كثرة البحث على جوجل حول خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي  حيث في إطار خطة التطوير الذي تشمل جميع القطاعات الحكومية بالدولة المصرية للارتقاء من شأن الدولة وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات لكافة الهيئات المختصة بإطلاق مبادرات لمساعدة المستحقين، وهو ما نجده في مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي خاصة أخر مبادرة أطلقتها وهي كارت الخدمات المتكاملة، والذي نال جدلًا واسعًا من قبل المستفيدين.

حول طريقة الاستعلام عنه، لذا تتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:الخطوة الاولي: قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي، والخطوة الثانية: قم بتحديد خيار قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والخطوة الثالثة: قم بالنقر على خانة الاستعلام عن كارت الخدمات، والخطوة الرابعة: بعد ذلك، يرجى كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل مثل الرقم القومي، والخطوة الخامسة: اضغط على أيقونة بحث.

الفئات المستحقة

وحول الفئات المستحقة للمعاش ذوي الهمم، هم الأشخاص أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية والأشخاص أصحاب متلازمة داون، والأشخاص أصحاب متلازمة القزامة.


مميزات كارت الخدمة 

وحول مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024، الميزة الاولي: توفير المستلزمات التعليمية والصحية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، والميزة الثانية: إعطاء للمتقدم الحق في التعيين بأحد المناصب الحكومية “تعيينات حكومية بنسبة 5%”، والميزة الثالثة: تعيين مرافقين مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة للمساهمة في التيسير عليهم من الناحية التعليمية، والميزة الرابعة:الاستفادة من الخدمات التعليمية والبرامج التعليمية التدريبية.

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